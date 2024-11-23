Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, xây dựng mối quan hệ với các đối tác: Phòng khám da liễu, Thẩm mỹ làm đẹp, Spa, Đầu sỉ Mỹ phẩm, Cửa hàng Mỹ phẩm...

Lập kế hoạch bán hàng và triển khai thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các đối tác cũ và mới để gia tăng doanh số bán hàng

Tiếp nhận đơn hàng từ phía khách hàng, tiến hành lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng. Thúc đẩy Đại lý bán hàng, đặt hàng.

Kiểm tra, giám sát lượng hàng hoá còn tồn đọng hay bán chậm để hỗ trợ đối tác đổi sản phẩm bán chạy theo quy định của công ty

Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, công nợ, các khiếu nại và đổi trả hàng của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo tuần/tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Trình độ từ cao đẳng ngành Dược,/QTKD/Chăm sóc sắc đẹp trở lên,

Trình độ từ cao đẳng ngành Dược,/QTKD/Chăm sóc sắc đẹp trở lên,

Nam/Nữ, độ tuổi 21 -40, ngoại hình và giao tiếp tốt, năng động.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở vị trí tương đương (là một lợi thế);

Có khả năng tổ chức, quản lý, giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo, có ham muốn kiếm thu nhập tốt từ việc kinh doanh

Có kiến thức cơ bản về da liễu

Không ngại đọc và tìm hiểu tài liệu, kiến thức mới về da liễu.

Có khả năng đi thị trường và đi công tác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Mức lương cứng: 5-6 triệu. Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Mức lương cứng: 5-6 triệu. Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Hoa hồng theo chính sách hiện hành của Công ty (thu nhập không giới hạn)

Môi trường làm việc, năng động và thân thiện.

Được đào tạo, giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

