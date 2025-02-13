Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang:
- Số 67, QL 61, ấp 1, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Huyện Phụng Hiệp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai công việc kinh doanh theo kế hoạch của Phòng kinh doanh.
- Tư vấn bán hàng, Marketing sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 02 người.
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành Thủy sản, Thú y.
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm về chuyên môn thủy sản hoặc bán hàng.
- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức về ngành và sản phẩm.
- Chịu khó học hỏi, cầu tiến.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
- Lương cơ bản ( theo thỏa thuận) + % Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng thành tích kinh doanh.
- Cuối mỗi tháng sẽ có tuyên dương/khen thưởng cá nhân/ tập thể có thành tích tốt.
- Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng trong ngành.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Có cơ hội thăng tiến theo chính sách của Công ty.
- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động và cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
