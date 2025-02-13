Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Số 67, QL 61, ấp 1, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Huyện Phụng Hiệp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công việc kinh doanh theo kế hoạch của Phòng kinh doanh.

- Tư vấn bán hàng, Marketing sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Số lượng: 02 người.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành Thủy sản, Thú y.

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm về chuyên môn thủy sản hoặc bán hàng.

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức về ngành và sản phẩm.

- Chịu khó học hỏi, cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

- Lương cơ bản ( theo thỏa thuận) + % Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng thành tích kinh doanh.

- Cuối mỗi tháng sẽ có tuyên dương/khen thưởng cá nhân/ tập thể có thành tích tốt.

- Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng trong ngành.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Có cơ hội thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Mỹ Phú

