Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HOÀN HẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được hưởng mức lương cạnh tranh + thưởng KPI và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động và thân thiện. Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt phòng, đặt tour du lịch của khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm du lịch, các gói dịch vụ, các chương trình khuyến mãi.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo doanh thu, báo cáo khách hàng theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm du lịch của công ty.

Cập nhật thông tin về các sản phẩm du lịch, các điểm đến mới.

Làm việc theo giờ hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn, công ty lữ hành).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HOÀN HẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HOÀN HẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin