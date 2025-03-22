Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX TM Trung Nam Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hóc Môn, Hồ Chí Minh - Quận 12, Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

• Tư vấn các sản phẩm in ấn - vật tư bao bì cho các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng. Chăm sóc khách hàng hiện hữu.

• Mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh số, tăng cường độ phủ.

• Báo cáo tình hình kinh doanh và cập nhật hàng tuần cho quản lý.

• Cảnh báo và tham mưu cho quản lý các chiến lược mở rộng thị trường hoặc cải tiến sản phẩm dựa trên các phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu Công ty.

• Triển khai theo chiến dịch và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn để đạt mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí nhân viên kinh doanh/ sale.

• Khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường;

• Có kinh nghiệm về in ấn hoặc vật tư bao bì là lợi thế

• Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

• Giao tiếp tốt, trung trực, tích cực, cầu tiến;

• Biết tiếng Trung là lời thế

Tại Công Ty TNHH SX TM Trung Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 10tr/tháng

• Hoa hồng doanh thu (không giới hạn)

• Nghỉ lễ tết theo luật lao động

• Thưởng tháng 13 và thưởng năm theo chế độ công ty.

Khu Vực HCM : Hóc Môn, Quận Bình Tân, Quận 12

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM Trung Nam Phương

