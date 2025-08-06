Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 27

- TT8 đường Foresa 1A, KĐT Foresa Villa Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hạch toán kế toán chứng từ vào phần mềm kế toán Misa, Amis ...
2. Tập hợp chứng từ, hóa đơn, hợp đồng hàng tháng từ Khách hàng và nguồn dữ liệu công ty cấp.
3. Kiểm tra, đối chiếu thông tin dữ liệu trên phần mềm kế toán, cân đối sổ sách
4. Lập báo cáo thuế quý, báo cáo tài chính, in ấn hồ sơ lưu.
5. Làm việc và giải trình với các bên liên quan khi có vấn đề phát sinh (cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thống kê....).
6. Các công việc khác được giao từ Quản lý trong phạm vi của phòng Dịch vụ kế toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc từng làm trong các công ty dịch vụ kế toán thuế, kiểm toán
- Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Power Point)
- Thành thạo các phần mềm về kế toán (Misa, Fast,..)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Khéo léo, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thoả thuận
2. Được hưởng % theo KPI, hiệu quả công việc
3. Lương, thưởng tháng thứ 13 và các chế độ hấp dẫn khác.
4. Chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần
5. Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
6. Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch, teambuilding, sinh nhật,...
7. Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cấp cao trọng yếu của Công ty với nhân sự có tố chất lãnh đạo và đóng góp tích cực cho Công ty.
8. Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu, kỹ năng tư vấn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp xử lý vấn đề.
9. Công việc phong phú, đa dạng, luôn có sự đổi mới, giải pháp linh hoạt theo từng vụ việc.
10. Được chia sẻ bí quyết, giải pháp thông minh, tối ưu hiệu quả công việc.
11. Được đào tạo, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm sẽ nâng lên nhanh chóng mà chỉ có ở môi trường của Pham&Associates mới chia sẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-TT8 đường Foresa 1A, KĐT Foresa Villa Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job365077
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 180 Triệu Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
13 - 180 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AMFRUITS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH AMFRUITS
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AOT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AOT VINA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm