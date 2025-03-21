Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn, khách hàng tiềm năng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (giao nhận, chứng từ, hải quan) để đảm bảo đơn hàng diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty huấn luyện và đào tạo.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, có tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có sẵn khách hàng hoặc hiểu biết về thị trường logistics, vận chuyển quốc tế đường biển (Sea Freight).
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM, Excel...).
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế để làm việc với đối tác nước ngoài.
Thích ứng với môi trường làm việc nhanh, chịu được áp lực doanh số & KPI.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có sẵn khách hàng hoặc hiểu biết về thị trường logistics, vận chuyển quốc tế đường biển (Sea Freight).
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM, Excel...).
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế để làm việc với đối tác nước ngoài.
Thích ứng với môi trường làm việc nhanh, chịu được áp lực doanh số & KPI.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng theo doanh số. Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu tùy theo năng lực
Lương cứng: 6,5 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm. Lương thử việc 85% lương chính thức
Hoa hồng doanh số: Không giới hạn
Chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo
Team building hằng năm và các chương trình nội bộ
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi, chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ,...
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả
Lương cứng: 6,5 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm. Lương thử việc 85% lương chính thức
Hoa hồng doanh số: Không giới hạn
Chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo
Team building hằng năm và các chương trình nội bộ
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi, chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ,...
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI