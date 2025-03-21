Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn, khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (giao nhận, chứng từ, hải quan) để đảm bảo đơn hàng diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty huấn luyện và đào tạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có sẵn khách hàng hoặc hiểu biết về thị trường logistics, vận chuyển quốc tế đường biển (Sea Freight).

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM, Excel...).

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế để làm việc với đối tác nước ngoài.

Thích ứng với môi trường làm việc nhanh, chịu được áp lực doanh số & KPI.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng theo doanh số. Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu tùy theo năng lực

Lương cứng: 6,5 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm. Lương thử việc 85% lương chính thức

Hoa hồng doanh số: Không giới hạn

Chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo

Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi, chế độ BHXH, BHYT theo quy định

Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày lễ,...

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay

