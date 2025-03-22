Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tuân thủ quy trình tư vấn bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng và thực hiện các công việc checklist tư vấn hàng ngày

- Đảm bảo doanh thu chi tiêu hàng tháng công ty đề xuất

- Báo cáo doanh thu, tour dịch vụ, doanh số thực tế dịch vụ

- Quản lý hồ sơ khách hàng đầy đủ theo quy trình Oracle

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25-35

- Trình độ trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

6 tháng

- Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe

- Có kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ, phúc lợi đầy đủ, thưởng cuối năm

- Tham gia BH theo quy định của nhà nước

- Du lịch, teambuilding hàng năm

- Được đào tạo liên tục

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin