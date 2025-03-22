Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 79 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tuân thủ quy trình tư vấn bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng và thực hiện các công việc checklist tư vấn hàng ngày
- Đảm bảo doanh thu chi tiêu hàng tháng công ty đề xuất
- Báo cáo doanh thu, tour dịch vụ, doanh số thực tế dịch vụ
- Quản lý hồ sơ khách hàng đầy đủ theo quy trình Oracle
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 25-35
- Trình độ trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
6 tháng
- Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe
- Có kỹ năng giao tiếp
Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ, phúc lợi đầy đủ, thưởng cuối năm
- Tham gia BH theo quy định của nhà nước
- Du lịch, teambuilding hàng năm
- Được đào tạo liên tục
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
