Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần PTK VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Tòa nhà PTK, Thị trấn Lim, Tiên Du, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Nhập liệu, cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm kế toán.
Soạn thảo các văn bản hành chính, kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động của công ty theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng chịu áp lực cao
Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc (từ 8 - 12 triệu/tháng).
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
