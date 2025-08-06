Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần PTK VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa nhà PTK, Thị trấn Lim, Tiên Du, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

Nhập liệu, cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm kế toán.

Soạn thảo các văn bản hành chính, kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động của công ty theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng chịu áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc (từ 8 - 12 triệu/tháng).

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.