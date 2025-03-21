Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.
Tư vấn chuyên sâu, đề xuất giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Đàm phán và chốt hợp đồng hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích cho công ty và khách hàng.
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khai thác cơ hội mới.
Làm việc chặt chẽ với team nội bộ để đảm bảo sự kiện đạt chất lượng cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm làm sales, ưu tiên trong ngành sự kiện.
Kỹ năng: Giao tiếp sắc bén, đàm phán chuyên nghiệp, quản lý khách hàng tốt.
Thái độ: Chủ động, tự tin, chịu được áp lực và có tinh thần chiến đấu cao.
Kiến thức: Am hiểu quy trình tổ chức sự kiện và xu hướng thị trường.
Có laptop làm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập: Lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng không giới hạn theo doanh số.
Thăng tiến: Cơ hội lên leader hoặc quản lý trong thời gian ngắn nếu có năng lực.
Đào tạo: Được train bởi chuyên gia đầu ngành, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường: Chuyên nghiệp, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job339296
