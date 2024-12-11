Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Giám Sát Bán Hàng - Mỹ Tho, Tiền Giang

• Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên phát triển thị trường về những kỹ năng quy trình bán hàng, phân tuyến.

• Chịu trách nhiệm về quản lý trang thiết bị lạnh như sắp đặt, bảo trì, thu hồi.

• Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối và quản lý các Nhân viên Bán hàng (NVBH) của Công ty tại nhà phân phối.

• Bố trí cấp phát các vật dụng quảng cáo.

• Phân tuyến bán hàng.

• Chịu trách nhiệm thi hành và bao phủ các điểm bán hàng trong địa bàn.

• Thi hành kỷ luật, đánh giá kết quả làm việc đối với NVBH.

• Lập Kế hoạch làm việc cho NVBH.

• Gửi các báo cáo bán hàng đúng hạn cho cấp Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên.

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành FMCG

• Kỹ năng giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng thành thạo tiếng Anh.

• Hiểu biết hệ thống/ quy trình bán hàng trực tiếp.

• Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel và Power Point).

• Năng động và chăm chỉ, sẵn sàng đi lại.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

