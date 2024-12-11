Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Giám Sát Bán Hàng - Mỹ Tho, Tiền Giang
• Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên phát triển thị trường về những kỹ năng quy trình bán hàng, phân tuyến.
• Chịu trách nhiệm về quản lý trang thiết bị lạnh như sắp đặt, bảo trì, thu hồi.
• Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối và quản lý các Nhân viên Bán hàng (NVBH) của Công ty tại nhà phân phối.
• Bố trí cấp phát các vật dụng quảng cáo.
• Phân tuyến bán hàng.
• Chịu trách nhiệm thi hành và bao phủ các điểm bán hàng trong địa bàn.
• Thi hành kỷ luật, đánh giá kết quả làm việc đối với NVBH.
• Lập Kế hoạch làm việc cho NVBH.
• Gửi các báo cáo bán hàng đúng hạn cho cấp Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên.
• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành FMCG
• Kỹ năng giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng thành thạo tiếng Anh.
• Hiểu biết hệ thống/ quy trình bán hàng trực tiếp.
• Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel và Power Point).
• Năng động và chăm chỉ, sẵn sàng đi lại.
***Vui lòng lưu ý rằng bằng việc nộp đơn ứng tuyển cho chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cũng như do chúng tôi thu thập theo cách hợp pháp khác về bạn (có thể bao gồm dữ liệu nhạy cảm) nhằm mục đích tuyển dụng nhân sự của Công ty. Trường hợp bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho chúng tôi, bạn cũng cam kết rằng chúng tôi được phép nhận và xử lý những dữ liệu này cho mục đích mà bạn cung cấp. Bạn có thể gửi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân thông qua địa chỉ email hrvn(at)[protected info] Để hiểu rõ hơn về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng truy cập đường dẫn [protected info] đến Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam.
***Swire Coca-Cola luôn cam kết xây dựng một môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng, và Hòa nhập. Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực đa dạng sẽ thúc đẩy các mục tiêu của công ty và góp phần vào thành công chung. Với cam kết tạo nên những cơ hội việc làm bình đẳng, Swire Coca-Cola tuyển dụng những cá nhân tài năng từ mọi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Chúng tôi cố gắng kiến tạo một môi trường làm việc tôn trọng, hòa nhập và không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối hoặc đe dọa nào. Nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt vì lý do khuyết tật hoặc lý do nào khác trong quá trình tuyển dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email recruitment(at)[protected info] Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn với công ty và cam kết trong việc xây dựng một nơi làm việc đa dạng và hòa nhập.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

