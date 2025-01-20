Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vinatech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển các đơn hàng nội địa (data có sẵn).

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

- Tiếp nhận xử lý các khiếu nại của khách hàng và chuyển đến các bộ phận chuyên môn để xử lý.

- Có cơ hội được đi làm việc tại văn phòng kinh doanh các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc,...

- Làm các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành QTKD, kinh tế, tiếng anh, tiếng Hàn,... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Giao tiếp thành thạo tiếng Nhật (N3 trở lên)

- Năng động, linh hoạt, giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt.

- Có kỹ năng làm việc độc lập/ nhóm.

* Chế độ đãi ngộ:

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ phúc lợi tốt: Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần, được miễn phí ăn sáng, phòng gym, phòng đọc sách, phòng café, sân bóng… cho CNV

Tại Công ty TNHH Vinatech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatech Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin