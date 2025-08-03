Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
- Hà Nội: 8 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông ...và 3 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu
Tư vấn cho khách hàng (cung cấp sẵn data) về các khóa học IELTS.
Tìm kiếm và thu hút khách hàng mục tiêu qua các nền tảng MHX, các chương trình hợp tác với nhà trường,…
Liên hệ và hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về khóa học
Chăm sóc và hỗ trợ học viên trước, trong và sau quá trình học, đảm bảo học viên và phụ huynh cảm thấy hài lòng với dịch vụ.
Hướng dẫn học viên hoàn tất thủ tục và giải đáp các thắc mắc liên quan đến khóa học.
Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng,…
Giọng nói dễ nghe, không nặng tiếng địa phương
Yêu thích công việc tư vấn & chăm sóc khách hàng
Kỹ năng: Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Thái độ:
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Có năng lượng tích cực, kiên nhẫn với khách hàng
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 13.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cứng (6 - 20 triệu VNĐ) + % Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp
13.000.000 - 25.000.000
lương cứng (6 - 20 triệu VNĐ)
Đóng BHXH theo quy định Luật lao động sau 2 tháng thử việc
Hưởng 12 ngày phép/năm và các ngày phép bổ sung (theo cấp bậc)
Thưởng, Ngày Nghỉ Lễ - Tết theo quy định công ty & tham gia các chương trình gắn kết nhân viên nội bộ (teambuilding, 20/10,…)
Review Lương, thưởng 01 lần/năm
Quyền lợi khác:
Tham gia miễn phí 100% các buổi đào tạo/khóa học về AI, Marketing,… của trường Doanh nhân HBR
Ưu đãi 100% các khóa học tại IELTS LangGo tại các mức doanh số nhất định
Cơ hội cập nhật, nắm bắt các xu hướng mới nhất về RPA & AI, Marketing, Kinh doanh, Nhân sự, Năng lực lãnh đạo đội ngũ…
Được sử dụng Miễn phí THƯ VIỆN SÁCH về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
