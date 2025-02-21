Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương 12

- 30 Triệu Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định Nhà nước. Các quyền lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

1. Phát triển thị trường:
- Tham gia trưng bày và giới thiệu bày bán sản phẩm tại hội chợ, sự kiện
- Cùng lãnh đạo tham gia tổ chức các lớp chia sẻ về trà
2. Bán hàng:
- Tìm kiếm khách hàng
- Giới thiệu sản phẩm
- Ký kết và quản lý hợp đồng
- Thu xếp logistics & giao hàng
- Phối hợp kế toán nhắc nhở công nợ khách hàng
- Chăm sóc khách hàng để ra đơn tiếp theo.
3. Đặt hàng và theo dõi thực hiện đơn hàng:
- Chuyển tải các đơn hàng và yêu cầu của khách hàng tới bộ phận sản xuất
- Theo dõi tiến độ sản xuất, chất lượng, quy cách sản phẩm
4. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM):
- Cập nhật thông tin bán hàng trên cơ sở dữ liệu khách hàng
- Tổ chức các hoạt động kết nối khách hàng và vùng nguyên liệu
- Lên kế hoạch để thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ, khách hàng thường xuyên của công ty. Ghi nhận ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
5. Báo cáo và cập nhật thông tin:
- Lập báo cáo bán hàng định kỳ
- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
- Lên dự thảo hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sale và chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Khả năng giải quyết vấn đề, Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá vấn đề.
- Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook)
- Biết phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành công việc chung
- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo, chăm chỉ, biết yêu thương và chỉnh chu trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa SME Hoàng Gia. đường Cầu Đơ, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

