Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT
- Hồ Chí Minh: Bến Lội, khu phố 7, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 16 Triệu
Phụ trách mở rộng thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng, thúc đẩy việc bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty để đạt được các mục tiêu bán hàng.
1. Phát triển khách hàng mới, mở rộng kênh bán hàng, khai thác thị trường;
2. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
3. Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng do công ty đề ra;
4. Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và phản hồi kịp thời;
5. Thực hiện báo cáo bán hàng định kỳ, theo dõi tiến độ công việc để đảm bảo đạt được hiệu quả.
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần làm việc nhóm;
3. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng cao + Thưởng lễ, tết
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
