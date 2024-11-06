Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bến Lội, khu phố 7, Bình Trị Đông A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Phụ trách mở rộng thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng, thúc đẩy việc bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty để đạt được các mục tiêu bán hàng.
1. Phát triển khách hàng mới, mở rộng kênh bán hàng, khai thác thị trường;
2. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
3. Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng do công ty đề ra;
4. Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và phản hồi kịp thời;
5. Thực hiện báo cáo bán hàng định kỳ, theo dõi tiến độ công việc để đảm bảo đạt được hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng,
2. Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần làm việc nhóm;
3. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 16 triệu
Hoa hồng cao + Thưởng lễ, tết
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37/46 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất