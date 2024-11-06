Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Phụ trách mở rộng thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng, thúc đẩy việc bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty để đạt được các mục tiêu bán hàng.

1. Phát triển khách hàng mới, mở rộng kênh bán hàng, khai thác thị trường;

2. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng;

3. Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng do công ty đề ra;

4. Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và phản hồi kịp thời;

5. Thực hiện báo cáo bán hàng định kỳ, theo dõi tiến độ công việc để đảm bảo đạt được hiệu quả.