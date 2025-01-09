Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương từ 20tr trở lên + phụ cấp+ thưởng. - Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của Nhà Nước - Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển kênh bán lẻ mới/offline và các kênh phân phối, đại lý tại Việt Nam và các khu vực Đông Nam Á, phát triển và tích hợp nguồn lực khách hàng từ các đại lý.

2. Thực hiện quản lý có tổ chức các kênh (quản lý giá sản phẩm, quản lý chương trình khuyến mãi, quản lý dịch vụ sau bán hàng, v.v.).

3. Thu thập, thống kê và phân tích dữ liệu bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh số.

4. Nắm bắt các xu hướng ngành trong thị trường, hiểu biết về các sản phẩm bán chạy hiện tại. Duy trì liên lạc với khách hàng, tiến hành khảo sát nhu cầu thị trường cho các sản phẩm mới, hỗ trợ chiến lược sản phẩm và thị trường.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ , tuổi từ 22-35.

2. Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến mỹ phẩm (có thể ở các ngành nghề khác).

3. Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin