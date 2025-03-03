Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 11, KCN, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1.Đạt được các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng và hàng năm, cũng như mục tiêu phát triển khách hàng mới.

2.Liên hệ và phát triển khách hàng quốc tế (Mỹ, Châu Âu, Hồng Kông và các khu vực khác) thông qua các cuộc gọi quốc tế, các nền tảng xã hội (LinkedIn, Facebook, v.v.), các nền tảng B2B, triển lãm và các nguồn tài nguyên khác. Các phân khúc khách hàng bao gồm nhà bán lẻ, chủ sở hữu thương hiệu, thương nhân, đại lý, v.v., với các sản phẩm bao gồm hàng tiêu dùng như đồ chơi, giày dép, dệt may, đồ gia dụng, sản phẩm công nghiệp nhẹ, sản phẩm điện tử và điện gia dụng, v.v.

3.Thu thập, phân tích và dự báo nhu cầu của khách hàng và thị trường đối với các dịch vụ kiểm nghiệm, đồng thời hướng dẫn phòng thí nghiệm đánh giá và phát triển các khả năng kiểm nghiệm tương ứng.

4.Ưu tiên các ứng viên quen thuộc với quy trình tuân thủ của nhà bán lẻ, chủ sở hữu thương hiệu, thương nhân, v.v. hoặc nhân sự thuộc phòng đảm bảo chất lượng của họ.

Yêu Cầu Công Việc

1.Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng cho khách hàng quốc tế, quen thuộc với tư duy và phương pháp bán hàng cho khách hàng quốc tế, định hướng mục tiêu, có thành tích và các trường hợp bán hàng thành công.

2.Quen thuộc với quy trình thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng, quen thuộc với thị trường hàng tiêu dùng quốc tế như Châu Âu và Mỹ.

3.Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung có thể giao tiếp trôi chảy với khách hàng nước ngoài, bao gồm các cuộc gọi điện thoại và họp mặt trực tiếp, cũng như lập đề xuất, trình độ CET-4 trở lên.

4.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kiểm tra và kiểm nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

