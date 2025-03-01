Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HAPPY PBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thu nhập từ 10 - 25 triệu/tháng ( tùy theo năng lực ứng viên) - Được hưởng lương, thưởng KPI và các chế độ khác của công ty - Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo - Nhiều chính sách ưu đãi, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ... - Nghỉ phép, Lễ, Tết hàng năm, quà tặng sinh nhật ..., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Chủ động tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng cũ và đối tác tiềm năng

• Gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ

• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

• Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin về đối thủ và dịch vụ của họ

• Lập kế hoạch tìm kiếm và theo sát khách hàng tiềm năng

• Gửi báo giá, hợp đồng, làm các thủ tục thanh toán và theo dõi, hỗ trợ đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi đơn hàng được thanh toán hoàn tất

• Báo cáo công việc hàng ngày, doanh số hàng tuần, tháng và thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

• Sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi : từ 22-25 tuổi ,tuyển Nam/Nữ

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

• Sinh viên mới ra trường nhưng có tố chất, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc

• Tự tin, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt, có tinh thần trách nhiệm cao

• Có khả năng làm việc độc lập

• Có sự kiên trì của người làm telesales, nhiệt huyết trong công việc

• Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương

Tại CÔNG TY TNHH HAPPY PBT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPY PBT

