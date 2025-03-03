Tuyển Nhân viên kinh doanh ADT Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn, đàm phán, thương lượng với khách hàng ký kết hợp đồng.

- Mở rộng data khách hàng, tiếp cận nhãn hàng, khách hàng mới

- Duy trì doanh số KH cũ, gia tăng doanh số với các KH đã ký Hợp Đồng

- Tư vấn, giải đáp về chính sách bán hàng, thông tin, sản phẩm cho KH.

- Báo cáo doanh số các KH đang chăm sóc: biến động tăng giảm nguyên nhân, phản hồi từ khách hàng và các đề xuất về chính sách bán hàng và giá sản phẩm để gia tăng năng lực Sales.

- Thời gian làm việc: 8h30 – 12h00 và 13h30 – 18h00

- Địa điểm làm việc: Tầng 17, tháp A, tòa Viettel Complex, 285 CMT8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên ngoại hình sáng, ưa nhìn

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với Khách hàng tốt, nhanh nhẹn

- Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales B2B, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành quảng cáo truyền thông.

Tại ADT Group Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng cuối năm (2-4 tháng lương)

- Phụ cấp: điện thoại

- Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Pjico

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước

- Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu

- Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADT Group Holdings

