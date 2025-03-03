Tuyển Nhân viên kinh doanh ADT Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh ADT Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

ADT Group Holdings
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
ADT Group Holdings

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại ADT Group Holdings

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tư vấn, đàm phán, thương lượng với khách hàng ký kết hợp đồng.
- Mở rộng data khách hàng, tiếp cận nhãn hàng, khách hàng mới
- Duy trì doanh số KH cũ, gia tăng doanh số với các KH đã ký Hợp Đồng
- Tư vấn, giải đáp về chính sách bán hàng, thông tin, sản phẩm cho KH.
- Báo cáo doanh số các KH đang chăm sóc: biến động tăng giảm nguyên nhân, phản hồi từ khách hàng và các đề xuất về chính sách bán hàng và giá sản phẩm để gia tăng năng lực Sales.
- Thời gian làm việc: 8h30 – 12h00 và 13h30 – 18h00
- Địa điểm làm việc: Tầng 17, tháp A, tòa Viettel Complex, 285 CMT8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên ngoại hình sáng, ưa nhìn
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với Khách hàng tốt, nhanh nhẹn
- Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales B2B, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành quảng cáo truyền thông.

Tại ADT Group Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng cuối năm (2-4 tháng lương)
- Phụ cấp: điện thoại
- Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Pjico
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước
- Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu
- Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADT Group Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ADT Group Holdings

ADT Group Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, Tháp A, Tòa Nhà Sky City - 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

