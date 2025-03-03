Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Ho Chi Minh City
- Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
VAI TRÒ CỦA BẠN
✔️ Tư vấn & bán nguyên liệu hóa chất mỹ phẩm, hóa chất cơ bản...
✔️ Chăm sóc khách hàng, phát triển quan hệ và đồng hành cùng đối tác trong hành trình tạo ra sản phẩm mới.
✔️ Phối hợp với R&D – cùng nghiên cứu & tư vấn nguyên liệu phù hợp cho các thương hiệu mỹ phẩm.
✔️ Nghiên cứu thị trường & tìm kiếm khách hàng mới để đón đầu xu hướng thị trường
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
BẠN CÓ PHẢI NGƯỜI CHÚNG TÔI CẦN?
Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
