Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

VAI TRÒ CỦA BẠN

✔️ Tư vấn & bán nguyên liệu hóa chất mỹ phẩm, hóa chất cơ bản...

✔️ Chăm sóc khách hàng, phát triển quan hệ và đồng hành cùng đối tác trong hành trình tạo ra sản phẩm mới.

✔️ Phối hợp với R&D – cùng nghiên cứu & tư vấn nguyên liệu phù hợp cho các thương hiệu mỹ phẩm.

✔️ Nghiên cứu thị trường & tìm kiếm khách hàng mới để đón đầu xu hướng thị trường