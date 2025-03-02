Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Biệt Thự Riviera Cove, phường Phước Long B, quận 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ

Cung cấp sản phẩm dịch vụ Công ty đang kinh doanh tới thị trường bán buôn và bán lẻ

Truyền tải thông điệp kinh doanh của Công ty tới thị trường và khách hàng

Chịu sự phân công trực tiếp và báo cáo cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệp sales dự án các lĩnh vực: Xây dưng, Môi trường. thiết bị công nghiệp.

- Vui vẻ, hoà đồng. Chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

- Biết sử dụng căn bản phần mềm vi tính văn phòng : Word, excel

- 2 Nam, 2 Nữ từ 23-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 12-15 triệu + Hoa hồng bán hàng.

- Phụ cấp phí điện thoại. Xăng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành.

- Môi trường làm việc năng động, ổn định và cơ hội phát triển vị trí cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt

