Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu Biệt Thự Riviera Cove, phường Phước Long B, quận 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ
Cung cấp sản phẩm dịch vụ Công ty đang kinh doanh tới thị trường bán buôn và bán lẻ
Truyền tải thông điệp kinh doanh của Công ty tới thị trường và khách hàng
Chịu sự phân công trực tiếp và báo cáo cho ban lãnh đạo
(Địa chỉ: Khu Biệt Thự Riviera Cove, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM)
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệp sales dự án các lĩnh vực: Xây dưng, Môi trường. thiết bị công nghiệp.
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cơ bản 12-15 triệu + Hoa hồng bán hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Thái Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
