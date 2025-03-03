Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Marketing Buff làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hỗ trợ thúc đẩy doanh số bán hàng cho khách hàng,

- Chịu trách nhiệm mở rộng trị trường trên địa bàn phụ trách;

- Liên hệ và gặp trực tiếp với khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng hiện có, tiếp nhận thư, cuộc gọi từ khách hàng - đảm bảo chất lượng;

- Giải quyết các vấn đề về sản phẩm cho khách hàng, nắm bắt được tình hình của của khách hàng;

- Báo cáo công việc cho cấp trên theo Quy định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh Dịch vụ SEO

Tại Công Ty TNHH Marketing Buff Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập = Lương cứng + Lương doanh số + Các khoản thưởng khác (Thu nhập 8-15tr /tháng)

• Được xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp

• Thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên, quà sinh nhật, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty;

• Môi trường làm việc, trẻ trung, năng động;

• Được huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ đầy đủ công cụ phục vụ bán hàng;

• Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, môi trường và điều kiện làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Marketing Buff

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin