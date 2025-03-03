Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Happy Hour làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 35 TA19A, Phường Thới An,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nguồn Khách hàng công ty có sẵn, Không yêu cầu tìm kiếm KH
Tiếp nhận & tư vấn bán hàng cho KH ở các kênh được Công ty giao phó (Điện thoại, FB, Zalo,...) theo quy trình đã đề ra.
Chăm sóc và tương tác với khách hàng sau bán hàng (NPS).
Giám sát và quản lý đơn hàng của mình phụ trách xem tiến độ giao đến cho khách hàng.
Đóng hộp để shipper giao với các đơn phát sinh
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
NỮ (Chỉ tuyển nữ), từ 20 đến 32 tuổi, sức khoẻ tốt.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.
Biết quan tâm đến người khác
Trung thực, tự tin, giao tiếp hiệu quả & xử lý tình huống tốt.
Năng nổ và chủ động trong công việc.
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm là lợi thế.
Trình độ: Tốt nghiệp 12.
Thành thạo Word & Excel.
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Happy Hour Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, theo năng lực.
Được Công ty cung cấp Data Khách hàng, không cần tìm kiếm Khách hàng
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái và thân thiện.
BHXH sau 6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Happy Hour
