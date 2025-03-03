Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 997/3D Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

SALE

Tìm kiếm khách hàng và bán những mặt hàng về cơ khí : máy tiện,máy phay,máy khoan,taro,máy gia công trung tâm CNC,máy cắt tole,máy chấn tole CNC,máy cắt ống,máy uốn ống CNC,máy uốn các loại…dụng cụ cắt gọt, dầu cắt gọt,…Có hiểu biết ngành nghề máy cơ khí.Giới thiệu,tư vấn cho khách hàng và bán các sản phẩm của Công Ty;

Thực hiện công việc kinh doanh theo sự phân công của BGĐ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh;

Lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng và triển khai kế hoạch bán hàng theo nhiệm vụ được phân công;

Mở rộng danh sách khách hàng cũng như tìm kiếm phát triển khách hàng mới;

Thương thảo giá cả, hợp đồng, hỗ trợ khách hàng, thu hồi công nợ, đảm bảo thu hồi công nợ khách hàng theo đúng hợp đồng ký kết;

Theo dõi đơn hàng, lập kế hoạch kinh doanh, thăm và chăm sóc khách hàng;

MARKETING

Xây dựng nhân hiệu của thương hiệu của Công ty, và phát triển trên các nền tảng Marketing Online như Youtube, Facebook, Tiktok,…

Thực hiện nội dung - kịch bản cho các ấn phẩm - media giới thiệu, review và quảng cáo sản phẩm;

Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của khách hàng và cộng đồng mạng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp hơn;

Quản trị nội dung trên website, Facebook (cập nhật bài viết content giới thiệu sản phẩm trên các diễn đàn như website...; hình ảnh, thông tin Phối hợp với các phòng ban, thực hiện 1 số việc khác liên quan tới marketing do trưởng phòng yêu cầu.

Công việc sẽ được trao cụ thể hơn khi phỏng vấn…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, năng động, chăm chỉ, trung thực;

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên trong các ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing và Truyền thông, ....

Kinh nghiệm về Marketing từ 3 năm trở lên;

Có kiến thức và am hiểu về truyền thông, am hiểu về xây dựng thương hiệu, nhân hiệu, và có kinh nghiệm phát triển các nền tảng Marketing Online như Youtube, Facebook, Tiktok, …

Thành thạo tin học văn phòng, internet, đặc biệt đam mê kinh doanh, có hoài bão lớn, tự tin cao, sáng tạo trong công việc.

Giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có khả năng nghe ,nói,đọc, viết bằng tiếng Anh

Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sức khỏe tốt.

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty cũng như chung tay xây dựng và phát triển Công Ty.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm: yêu cầu có đam mê và tố chất kinh doanh, công ty sẽ đào tạo chuyên môn và kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng tùy theo kinh nghiệm + Hoa hồng+ thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc + Lương tháng thứ 13 (mức lương không giới hạn 10-15-20tr thậm chí cao hơn/ tháng).

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luậthiện hành ngay sau khi kết thúc thử việc (BHXH, BHYT, BHTN…).

Được đào tạo kỹ năng làm việc và chuyên môn thường xuyên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo tối đa, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng của mình.

Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin