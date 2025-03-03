Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cơ bản + thưởng KPI chuyên cần (13.000.000

- 15.000.000 đồng) + thưởng % doanh số.

- Thưởng tháng, quý, năm không giới hạn tùy theo năng lực làm việc.

- Hưởng phụ cấp xăng xe, điện thoại theo quy định, có ô tô để đi công tác

- Được thanh toán công tác phí 100% theo quy định của Công ty

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Du lịch hè theo quy định của Công ty, Quận Tân Bình