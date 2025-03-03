Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn
- Hồ Chí Minh:
- Lương cơ bản + thưởng KPI chuyên cần (13.000.000
- 15.000.000 đồng) + thưởng % doanh số.
- Thưởng tháng, quý, năm không giới hạn tùy theo năng lực làm việc.
- Hưởng phụ cấp xăng xe, điện thoại theo quy định, có ô tô để đi công tác
- Được thanh toán công tác phí 100% theo quy định của Công ty
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Du lịch hè theo quy định của Công ty, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
CÔNG VIỆC MỚI, BƯỚC TIẾN MỚI
Bạn đang tìm một cơ hội việc làm SALE phù hợp mang lại thu nhập và cơ hội phát triển lâu dài?
Hãy đồng hành cùng chúng tôi – đơn vị có gần 20 năm đồng hành cùng các cửa hàng, phòng khám, bệnh viện mắt trên toàn quốc.
- Đi thị trường, đến thăm hỏi khách hàng cũ có sẵn;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đã có, tìm kiếm mở rộng, phát triển khách hàng mới.
- Data có sẵn khách hàng số lượng lớn, dễ tiếp cận.
- Đánh giá công bằng, thưởng tháng, quý, năm không giới hạn.
- Support 100% từ đồng đội và quản lý.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi
- Nghiêm túc, trách nhiệm, và chủ động với công việc
- Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
