Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: du lịch định kỳ năm, team building hàng quý, YEP, sinh nhật, lễ tết... • Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc. • Phụ cấp công tác phí cao, có xe đưa rước khi đi công tác. • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. • Được hưởng các phúc lợi, nghỉ phép năm,... theo luật lao động Việt Nam và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty. • Môi trường làm việc trẻ, dân chủ, hiện đại, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới.
• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng được công ty phân bổ.
• Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu.
• Hỗ trợ các dự án đang triển khai của công ty.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các ngành Kinh tế, Kỹ thuật liên quan...
- Có kinh nghiệm sales thiết bị kỹ thuật là một lợi thế.
- Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.
- Thái độ (Attitude):
- Cầu tiến, chủ động trong công việc
- Nhạy bén, nắm bắt mong muốn của khách hàng, làm chủ và xử lý tình huống
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu
- Kỹ năng (Skill):
- Kỹ năng khai thác thông tin
- Kỹ năng chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng
- Kỹ năng hoạch định và triển khai kế hoạch
- Kiến thức (Knowledge):
- Có hiểu biết cơ bản về ngành công nghiệp nặng, máy móc thiết bị, M&E, xây dựng...
- Kiến thức chuyên môn sẽ được đào tạo thêm.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: phòng 21, lầu 2, tòa nhà VC House, số 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

