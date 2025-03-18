Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 97

- 99 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, HN, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phát triển thị trường ( thị trường đồ chơi,mỹ phẩm nội địa Trung)
Phát triển khách hàng: trực tiếp tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với Khách hàng.
Thực hiện hoạt động bán hàng cho khách hàng sỉ đúng quy trình, quy định
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các đối tác sỉ tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng cá nhân.
Thực hiện,hỗ trợ các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty
Đề xuất phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ phù hợp thị trường tiêu dùng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ; Độ tuổi 2003-1991
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 6 tháng (ưu tiên trong ngành mỹ phẩm, đồ chơi)
Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Đam mê kinh doanh, có khả năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về marketing hoặc bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử…

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc bằng 85 % lương chính thức.
Xét thưởng thành tích tốt hàng tuần, hàng tháng; xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Trả lương đúng hạn vào ngày 5 hàng tháng, cam kết không chậm lương, nợ lương.
Cấp máy tính xách tay làm việc, đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân...
Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.
Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động (Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài hàng năm)
Hoạt động cho nhân viên: sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10...
Nghỉ lễ tết, thai sản, hiếu hỉ theo quy định nhà nước.
Hoàn ngày phép năm, lương tháng 13...
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68/2B Đồng Nai, Phường 15, Quận 10,Tp. Hồ Chí Minh

