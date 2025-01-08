Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Học các khóa kỹ năng (online hoặc ofline) và kiến thức sản phẩm tốt

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng được phân công, bán hàng cá nhân, bán hàng theo danh sách khách hàng được phân bổ.

Tham gia mời khách hàng dự chương trình GP (hội thảo nhóm), coldcanvas…

Tư vấn khách hàng chốt hợp đồng (tối thiếu 1 HĐ 15tr/tháng)

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm trong công việc

Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

Thái độ cầu tiến.

Tham gia nghiêm túc các hoạt động kinh doanh của phòng.

Ưu tiên có bằng ĐH/CĐ

Từ 20 -45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đảm bảo 5tr/tháng (tối đa 3 tháng - xét tăng lương 3 tháng 1 lần) – đối với nhân sự chưa có kinh nghiệm sale, cần được đào tạo chuyên sâu.

Lương đảm bảo 8tr/tháng (tối đa 3 tháng - xét tăng lương 3 tháng 1 lần) – đối với nhân sự có kinh nghiệm sale.

Nếu mức hoa hồng trên mức này thì nhận mực thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

