Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 5 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Học các khóa kỹ năng (online hoặc ofline) và kiến thức sản phẩm tốt
Học các khóa kỹ năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng được phân công, bán hàng cá nhân, bán hàng theo danh sách khách hàng được phân bổ.
chăm sóc khách hàng
Tham gia mời khách hàng dự chương trình GP (hội thảo nhóm), coldcanvas…
Tư vấn khách hàng chốt hợp đồng (tối thiếu 1 HĐ 15tr/tháng)

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm trong công việc
Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Thái độ cầu tiến.
Tham gia nghiêm túc các hoạt động kinh doanh của phòng.
Ưu tiên có bằng ĐH/CĐ
Từ 20 -45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đảm bảo 5tr/tháng (tối đa 3 tháng - xét tăng lương 3 tháng 1 lần) – đối với nhân sự chưa có kinh nghiệm sale, cần được đào tạo chuyên sâu.
Lương đảm bảo 8tr/tháng (tối đa 3 tháng - xét tăng lương 3 tháng 1 lần) – đối với nhân sự có kinh nghiệm sale.
Nếu mức hoa hồng trên mức này thì nhận mực thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25 TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

