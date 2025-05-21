Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Đà lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc thị trường

Mở rộng thị trường và kết nối hệ thống nông dân trong khu vực.

Bán cây con

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-32 tuổi

Tốt nghiệp các ngành kinh tế hoặc nông lâm

Có kinh nghiệm về bán hàng liên quan đến nông nghiệp là một lợi thế

Năng động, trung thực và siêng năng

Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội

Thưởng lương tháng 13, 14, thưởng lễ.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận học hỏi được nhiều kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

