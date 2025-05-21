Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Đà lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Huyện Lạc Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chăm sóc thị trường
Mở rộng thị trường và kết nối hệ thống nông dân trong khu vực.
Bán cây con
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22-32 tuổi
Tốt nghiệp các ngành kinh tế hoặc nông lâm
Có kinh nghiệm về bán hàng liên quan đến nông nghiệp là một lợi thế
Năng động, trung thực và siêng năng
Tốt nghiệp các ngành kinh tế hoặc nông lâm
Có kinh nghiệm về bán hàng liên quan đến nông nghiệp là một lợi thế
Năng động, trung thực và siêng năng
Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội
Thưởng lương tháng 13, 14, thưởng lễ.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận học hỏi được nhiều kiến thức
Thưởng lương tháng 13, 14, thưởng lễ.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận học hỏi được nhiều kiến thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI