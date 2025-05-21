Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Đà lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc thị trường
Mở rộng thị trường và kết nối hệ thống nông dân trong khu vực.
Bán cây con
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-32 tuổi
Tốt nghiệp các ngành kinh tế hoặc nông lâm
Có kinh nghiệm về bán hàng liên quan đến nông nghiệp là một lợi thế
Năng động, trung thực và siêng năng

Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội
Thưởng lương tháng 13, 14, thưởng lễ.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận học hỏi được nhiều kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1 Thôn Lộc Quý Xã Xuân Thọ Thành phố Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

