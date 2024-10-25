Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 66 Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (Cạnh Grand Hotel, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chụp ảnh, quay video về sản phẩm Đăng bài marketing bán hàng trên các trang mạng xã hội Chăm sóc khách hàng, chốt đơn Công việc liên quan đến khách hàng: Giám sát tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao

Chụp ảnh, quay video về sản phẩm

Đăng bài marketing bán hàng trên các trang mạng xã hội

Chăm sóc khách hàng, chốt đơn

Công việc liên quan đến khách hàng: Giám sát tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A-Z CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CƠ BẢN Tốt nghiệp THPT trở lên, biết dùng Microsoft Word, Excel cơ bản Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc. Có LAPTOP + phương tiện đi lại

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A-Z

CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Tốt nghiệp THPT trở lên, biết dùng Microsoft Word, Excel cơ bản

Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc.

Có LAPTOP + phương tiện đi lại

Có LAPTOP

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000 + % Hoa hồng (Thu nhập 7-20 triệu) Thử việc 2 tháng hưởng 85% Được cấp điện thoại - sim để phục vụ công việc Sau 2 tháng Được đóng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, khen thưởng theo năng lực Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung, vui vẻ, du lịch hàng năm Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000 + % Hoa hồng (Thu nhập 7-20 triệu)

Thử việc 2 tháng hưởng 85%

Được cấp điện thoại - sim để phục vụ công việc

Sau 2 tháng Được đóng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, khen thưởng theo năng lực

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung, vui vẻ, du lịch hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin