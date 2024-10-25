Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR
- Bắc Ninh: 66 Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (Cạnh Grand Hotel, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Chụp ảnh, quay video về sản phẩm
Đăng bài marketing bán hàng trên các trang mạng xã hội
Chăm sóc khách hàng, chốt đơn
Công việc liên quan đến khách hàng: Giám sát tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A-Z
CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CƠ BẢN
Tốt nghiệp THPT trở lên, biết dùng Microsoft Word, Excel cơ bản
Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc.
Có LAPTOP + phương tiện đi lại
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000 + % Hoa hồng (Thu nhập 7-20 triệu)
Thử việc 2 tháng hưởng 85%
Được cấp điện thoại - sim để phục vụ công việc
Sau 2 tháng Được đóng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, khen thưởng theo năng lực
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung, vui vẻ, du lịch hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
