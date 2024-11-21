Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 37 Chế Lan Viên
- Phường Ninh Xá
- TP. Bắc Ninh
- Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Lắp đặt, sửa chữa Máy biến tần, Van, Cảm biến, Đồng hồ, Nồng độ...
- Lắp đặt tủ điện.
- Lắp đặt tủ động lực và tủ điều khiển. Lập trình PLC S7-1200.
- Lắp đặt và sửa chữa điện nhà máy.
- Các công việc liên quan đến tự động hoá khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành kỹ thuật điện
- Trình độ Trung cấp trở lên.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (học việc)
- Chuyên Ngành:
+ Điện công nghiệp
+ Điện - điện tử
+ Tự động hóa
Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7tr – 15tr
- Phụ cấp ăn trưa.
- Được đào tạo và huấn luyện.
- Môi trường làm việc năng động và hiệu quả.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và các chế độ khen thưởng như Lễ, Tết, thưởng năm theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
