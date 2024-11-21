Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 37 Chế Lan Viên - Phường Ninh Xá - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lắp đặt, sửa chữa Máy biến tần, Van, Cảm biến, Đồng hồ, Nồng độ...

- Lắp đặt tủ điện.

- Lắp đặt tủ động lực và tủ điều khiển. Lập trình PLC S7-1200.

- Lắp đặt và sửa chữa điện nhà máy.

- Các công việc liên quan đến tự động hoá khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành kỹ thuật điện

- Trình độ Trung cấp trở lên.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (học việc)

- Chuyên Ngành:

+ Điện công nghiệp

+ Điện - điện tử

+ Tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7tr – 15tr

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được đào tạo và huấn luyện.

- Môi trường làm việc năng động và hiệu quả.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và các chế độ khen thưởng như Lễ, Tết, thưởng năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT TRUNG

