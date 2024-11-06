Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Bổ chi tiết bản vẽ kỹ thuât kiến trúc - nội thất;
- Khảo sát hiện trạng thực tế và điều chỉnh lại bản vẽ kỹ thuật phù hợp so với thực tế thi công;
- Từ bản vẽ phối cảnh 3D và bản vẽ kỹ thuật tiến hành bóc tách vật tư chính, vật tư phụ, phụ kiện. Bóc tách chi tiết để phục vụ sản xuất: kích thước,kết cấu...
- Soát xét lại bản vẽ 3D, bản bóc sơ bộ của thiết kế xem có phù hợp với phương án thực tế thi công không, nếu không phối hợp với nhóm thiết kế sản lượng trong việc đưa ra ý tưởng thiết kế khác phù hợp với thực tế;
- Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
- Thành thạo Autocad, Sketchup,...
- Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế; Am hiểu vật liệu chất liệu nội thất, kiến trúc
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hoạt bát

Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Thưởng dịp Lễ Tết và theo quy định.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn.
- Làm việc từ T2 đến thứ 7 nghỉ chủ nhật, lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 209 Trịnh Huy Quang, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

