Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: Thanh Hóa
Số lượng tuyển: 2 người
Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc

- Bổ chi tiết bản vẽ kỹ thuât kiến trúc - nội thất;

- Khảo sát hiện trạng thực tế và điều chỉnh lại bản vẽ kỹ thuật phù hợp so với thực tế thi công;

- Từ bản vẽ phối cảnh 3D và bản vẽ kỹ thuật tiến hành bóc tách vật tư chính, vật tư phụ, phụ kiện. Bóc tách chi tiết để phục vụ sản xuất: kích thước,kết cấu...

- Soát xét lại bản vẽ 3D, bản bóc sơ bộ của thiết kế xem có phù hợp với phương án thực tế thi công không, nếu không phối hợp với nhóm thiết kế sản lượng trong việc đưa ra ý tưởng thiết kế khác phù hợp với thực tế;

- Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

- Thành thạo Autocad, Sketchup,...

- Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế; Am hiểu vật liệu chất liệu nội thất, kiến trúc

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hoạt bát

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Thưởng dịp Lễ Tết và theo quy định.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn.

- Làm việc từ T2 đến thứ 7 nghỉ chủ nhật, lễ tết theo quy định.

