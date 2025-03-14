Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 900 - 101 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần SCI E&C
Mức lương
900 - 101 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 110km, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 900 - 101 USD
- Thanh toán, quyết toán, đối chiếu vật tư, công nợ các tổ đội, nhà thầu.
- Tổng hợp chấm công nhân công người Lào.
- Lập báo cáo chi phí giá thành.
- Kiểm soát công tác cung ứng vật tư, kho.
- Kiểm soát chi phí Dự án.
Với Mức Lương 900 - 101 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ cao đẳng trở lên.
- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.
- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.
- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.
- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI