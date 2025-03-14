Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 900 - 101 USD

Mức lương 900 - 101 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 110km, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 900 - 101 USD

- Thanh toán, quyết toán, đối chiếu vật tư, công nợ các tổ đội, nhà thầu.

- Tổng hợp chấm công nhân công người Lào.

- Lập báo cáo chi phí giá thành.

- Kiểm soát công tác cung ứng vật tư, kho.

- Kiểm soát chi phí Dự án.

Với Mức Lương 900 - 101 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ cao đẳng trở lên.

- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.

- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin