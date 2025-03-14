Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 900 - 101 USD

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 900 - 101 USD

Công ty cổ phần SCI E&C
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty cổ phần SCI E&C

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Mức lương
900 - 101 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 110km, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 900 - 101 USD

- Thanh toán, quyết toán, đối chiếu vật tư, công nợ các tổ đội, nhà thầu.
- Tổng hợp chấm công nhân công người Lào.
- Lập báo cáo chi phí giá thành.
- Kiểm soát công tác cung ứng vật tư, kho.
- Kiểm soát chi phí Dự án.

Với Mức Lương 900 - 101 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ cao đẳng trở lên.
- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.
- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SCI E&C

Công ty cổ phần SCI E&C

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

