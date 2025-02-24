Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH In Xuân Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D10/14 cụm Công nghiệp Triều Khúc, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Vận hành các loại máy Gia công thành phẩm sau in.
Vận hành máy in nhanh Kỹ thuật số.
Ứng viên chưa biết được đào tạo từ đầu.
Phối hợp các bộ phận khác để đáp ứng tiến độ công việc.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
76 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
D10/14 cụm Công nghiệp Triều Khúc, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi 20 - 38
Trung thực, tích cực, hòa đồng trong công việc.
Ứng viên chưa biết hoặc chưa nhiều kinh nghiệm mảng in nhanh, hoặc có kinh nghiệm các mảng tương tự được đào tạo thêm hoặc đào tạo từ đầu.
Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH & BHYT...
Được thưởng Lễ, Tết, ...
Làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật
Môi trường làm việc sạch sẽ, có điều hòa.
Những vấn đề khác trao đổi khi phỏng vấn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
