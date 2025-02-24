Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH In Xuân Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D10/14 cụm Công nghiệp Triều Khúc, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Vận hành các loại máy Gia công thành phẩm sau in.

Vận hành máy in nhanh Kỹ thuật số.

Ứng viên chưa biết được đào tạo từ đầu.

Phối hợp các bộ phận khác để đáp ứng tiến độ công việc.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

76 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

D10/14 cụm Công nghiệp Triều Khúc, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi 20 - 38

Trung thực, tích cực, hòa đồng trong công việc.

Ứng viên chưa biết hoặc chưa nhiều kinh nghiệm mảng in nhanh, hoặc có kinh nghiệm các mảng tương tự được đào tạo thêm hoặc đào tạo từ đầu.

Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH & BHYT...

Được thưởng Lễ, Tết, ...

Làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật

Môi trường làm việc sạch sẽ, có điều hòa.

Những vấn đề khác trao đổi khi phỏng vấn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Xuân Phúc

