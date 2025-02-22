Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 7C, Đường 2, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chạy Quảng cáo trên các nền tảng Digital

- Lên kế hoạch, chiến lược cụ thể cho chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng như: Facebook Ads, Google Ads,... đảm bảo phù hợp với định hướng và mục tiêu marketing chung.

- Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

- Xây dựng và thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.

- Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

- Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của Google, Facebook.

2. Chạy Quảng cáo trên Sàn thương mại điện tử

- Xây dựng kế hoạch và triển khai Campaign quảng cáo trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, ...) theo năm/quý/tháng.

- Thực hiện chạy quảng cáo (Các kênh digital) trên các sàn TMĐT

- Tư vấn ý tưởng thiết kế và vận hành thay đổi thiết kế gian hàng phù hợp với mỗi chủ đề campaign.

- Phân tích, theo dõi thường xuyên các chỉ số của các kênh để có phương án hành động kịp thời.

- Nghiên cứu thị trường, các đối thủ để phân tích và tổng hợp dữ liệu, so sánh và rút ra đề xuất phát triển cho công ty.

3. Seeding

'-Thực hiện công việc lên kế hoạch seeding facebook, instagram, linkedin và nhiều trang mạng xã hội khác gồm chuẩn bị nội dung, hình ảnh, đăng tải bài viết liên quan lên hội nhóm, trang (tùy vào từng lĩnh vực mà nhân viên seeding sẽ cần tham gia các nhóm, like các trang khác nhau). Chia sẻ, bình luận nội dung liên quan trên bài đã đăng để quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty.

- Bình luận nội dung liên quan vào các bài đăng khác trong hội nhóm, trang để tăng tương tác và PR cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'- Trình độ đại học trở lên các ngành như báo chí, marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chạy và theo dõi quảng cáo

- Thành thạo trong kĩ thuật quảng cáo ở các nền tảng như: Google, Facebook, Tik Tok.

- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc

- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả (như các công cụ thiết kế; các công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...)

- Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông

- Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án cần phối hợp nhiều phòng/ban

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Thưởng lễ, Tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin