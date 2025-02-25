Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh Chố độ đầy đủ theo quy định, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa bảo hành

Chịu trách nhiệm sửa chữa bảo hành các sản phẩm đồ điện, đồ gia dụng cho khách khi khách hàng gửi hàng đến bảo hành

Hỗ trơ nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hành tư vấn và giải đáp các thông tin thắc mắc và khiếu nại của khách về mặt kỹ thuật liên quan đến nhu cầu sử dụng vận hành hoặc các lỗi đơn giản.

Tổng hợp kết quả bảo hành theo tuần, tháng để báo cáo cho quản lý

Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa bảo hành đồ điện gia dụng

Kỹ năng sửa chữa mạch điện tử cơ bản, có kiến thức về nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện

Khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ

Khả năng làm việc nhóm, làm việc áp lực cao, sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin