Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế
- Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh Chố độ đầy đủ theo quy định, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa bảo hành
Chịu trách nhiệm sửa chữa bảo hành các sản phẩm đồ điện, đồ gia dụng cho khách khi khách hàng gửi hàng đến bảo hành
Hỗ trơ nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hành tư vấn và giải đáp các thông tin thắc mắc và khiếu nại của khách về mặt kỹ thuật liên quan đến nhu cầu sử dụng vận hành hoặc các lỗi đơn giản.
Tổng hợp kết quả bảo hành theo tuần, tháng để báo cáo cho quản lý
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa bảo hành đồ điện gia dụng
Kỹ năng sửa chữa mạch điện tử cơ bản, có kiến thức về nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện
Khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ
Khả năng làm việc nhóm, làm việc áp lực cao, sức khỏe tốt
Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
