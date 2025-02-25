Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh Chố độ đầy đủ theo quy định, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa bảo hành
Chịu trách nhiệm sửa chữa bảo hành các sản phẩm đồ điện, đồ gia dụng cho khách khi khách hàng gửi hàng đến bảo hành
Hỗ trơ nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hành tư vấn và giải đáp các thông tin thắc mắc và khiếu nại của khách về mặt kỹ thuật liên quan đến nhu cầu sử dụng vận hành hoặc các lỗi đơn giản.
Tổng hợp kết quả bảo hành theo tuần, tháng để báo cáo cho quản lý
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa bảo hành đồ điện gia dụng
Kỹ năng sửa chữa mạch điện tử cơ bản, có kiến thức về nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện
Khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ
Khả năng làm việc nhóm, làm việc áp lực cao, sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

