Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN A.R.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 125D – Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

• Theo dõi hệ thống giám sát dịch vụ của Hệ thống Camera; báo động

• Thực hiện các báo cáo hàng ngày theo mẫu biểu

• Fix các lỗi phần mềm cơ bản theo FAQ

• Phát hiện hoặc tiếp nhận sự cố từ khách hàng, đối tác, bộ phận kinh doanh trực tiếp hoặc CSKH.

• Phối hợp cùng nhân viên triển khai hiện trường xử lý lỗi camera; báo động

• Thông báo và cập nhật trạng thái sự cố cho các đơn vị liên quan gồm khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, Kinh doanh, phụ trách đối tác cung cấp dịch vụ...

• Thực hiện cài đặt các phần mềm

• Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (T7 làm 1/2 ngày)

Yêu Cầu Công Việc

• Đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin/ điện tử viễn thông

• Có kiến thức cơ bản về Hệ diều hành Windows/ OpenSource: Linux, Ubuntu, Redhat...

• Đảm bảo nghiêm túc giờ giấc theo giờ hành chính/ quy định của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.R.T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 -11 triệu

. Sau 1-2 tháng sẽ có đánh giá kết quả của Leader và được xét ký hợp đồng lao động chính thức, chế dộ phúc lợi theo quy định của công ty.

• Du lịch, team building năm 1-2 lần

• Có lộ trình xem xét nâng lương theo năng lực công việc

• Được đào tạo các giải pháp phần mềm mà công ty cung cấp/ triển khai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.R.T

