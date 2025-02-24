Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC
- Hà Nội: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Vận hành và kiểm soát quy trình sản xuất: tạo cốm, viên nén, nén bao phim… theo tiêu chuẩn GMP.
• Điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
• Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị liên quan đến tạo cốm, viên nén, bao
phim.
• Kiểm tra, giám sát nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình
sản xuất.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình sản xuất.
• Ghi chép hồ sơ, tài liệu sản xuất theo đúng quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sản xuất viên nén, bao phim trong lĩnh vực thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm.
• Hiểu biết về GMP, SOP và các tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
