Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Vận hành và kiểm soát quy trình sản xuất: tạo cốm, viên nén, nén bao phim… theo tiêu chuẩn GMP.

• Điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

• Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị liên quan đến tạo cốm, viên nén, bao

phim.

• Kiểm tra, giám sát nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình

sản xuất.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

• Ghi chép hồ sơ, tài liệu sản xuất theo đúng quy định.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sản xuất viên nén, bao phim trong lĩnh vực thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm.

• Hiểu biết về GMP, SOP và các tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC

