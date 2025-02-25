Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình - Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình

Nhân viên kỹ thuật

Quản lý thiết bị, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị công nghiệp, thiết bị kiểm tra: 03 kỹ thuật viên.

Kiểm soát quá trình sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm, hương liệu, thuốc lá tại các liên doanh sản xuất tại các nhà máy trên: 02 kỹ thuật viên

Yêu Cầu Công Việc

Người được tuyển dụng cần tốt nghiệp khá giỏi các trường đại học kỹ thuật ngành điện, điện tử, ngành điều khiển & tự động, ngành cơ điện tử, hóa học hữu cơ, thực phẩm.

Có hiểu biết về chuyên môn, về điều khiển và lập trình trên thiết bị, máy móc.

Có kỹ năng về thực hiện các báo cáo, thống kê.

Ưu tiên có hiểu biết về tiếng Anh và tiếng Trung các trình độ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

Nếu là sinh viên năm cuối, có học lực từ khá trở lên, đủ các điều kiện để tuyển dụng, có nguyện vọng làm việc tại công ty, công ty chúng tôi sẵn sàng sơ tuyển và tiếp nhận để thực tập và tuyển dụng nếu sinh viên cam kết sẽ tốt nghiệp đúng hạn.

Hồ sơ cần nộp đối với sinh viên năm cuối đi thực tập gồm: CV, giấy khám sức khỏe (Bằng sẽ nộp sau khi tốt nghiệp)

Cách Thức Ứng Tuyển

