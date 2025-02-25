Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

- Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Quản lý thiết bị, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị công nghiệp, thiết bị kiểm tra: 03 kỹ thuật viên.
Kiểm soát quá trình sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm, hương liệu, thuốc lá tại các liên doanh sản xuất tại các nhà máy trên: 02 kỹ thuật viên

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Người được tuyển dụng cần tốt nghiệp khá giỏi các trường đại học kỹ thuật ngành điện, điện tử, ngành điều khiển & tự động, ngành cơ điện tử, hóa học hữu cơ, thực phẩm.
Có hiểu biết về chuyên môn, về điều khiển và lập trình trên thiết bị, máy móc.
Có kỹ năng về thực hiện các báo cáo, thống kê.
Ưu tiên có hiểu biết về tiếng Anh và tiếng Trung các trình độ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Nếu là sinh viên năm cuối, có học lực từ khá trở lên, đủ các điều kiện để tuyển dụng, có nguyện vọng làm việc tại công ty, công ty chúng tôi sẵn sàng sơ tuyển và tiếp nhận để thực tập và tuyển dụng nếu sinh viên cam kết sẽ tốt nghiệp đúng hạn.
Hồ sơ cần nộp đối với sinh viên năm cuối đi thực tập gồm: CV, giấy khám sức khỏe (Bằng sẽ nộp sau khi tốt nghiệp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7/2 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job321027
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghệ HTC
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM
8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Gume Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Gume Korea
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEXTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEXTECH VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH S5T Service làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH S5T Service
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm