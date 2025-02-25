Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình
- Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Quản lý thiết bị, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị công nghiệp, thiết bị kiểm tra: 03 kỹ thuật viên.
Kiểm soát quá trình sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm, hương liệu, thuốc lá tại các liên doanh sản xuất tại các nhà máy trên: 02 kỹ thuật viên
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Người được tuyển dụng cần tốt nghiệp khá giỏi các trường đại học kỹ thuật ngành điện, điện tử, ngành điều khiển & tự động, ngành cơ điện tử, hóa học hữu cơ, thực phẩm.
Có hiểu biết về chuyên môn, về điều khiển và lập trình trên thiết bị, máy móc.
Có kỹ năng về thực hiện các báo cáo, thống kê.
Ưu tiên có hiểu biết về tiếng Anh và tiếng Trung các trình độ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Nếu là sinh viên năm cuối, có học lực từ khá trở lên, đủ các điều kiện để tuyển dụng, có nguyện vọng làm việc tại công ty, công ty chúng tôi sẵn sàng sơ tuyển và tiếp nhận để thực tập và tuyển dụng nếu sinh viên cam kết sẽ tốt nghiệp đúng hạn.
Hồ sơ cần nộp đối với sinh viên năm cuối đi thực tập gồm: CV, giấy khám sức khỏe (Bằng sẽ nộp sau khi tốt nghiệp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
