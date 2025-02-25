Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH O.n.i.t.y Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH O.n.i.t.y Việt Nam
- Hà Nội: Lô 7/37 ngõ 67 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 600 USD
Công ty TNHH ONITY Việt Nam là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Onity (thuộc UTC – Mỹ) chuyên cung cấp trang thiết bị cho khách sạn 5 sao trên toàn quốc như khóa điện tử, két điện tử, minibar...
Hiện công ty mở rộng kinh doanh nên có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí kỹ thuật.
* Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Thiết Bị Khóa Điện Tử, Két Điện Tử, Tủ Minibar
• Số lượng tuyển dụng: 3
• Vị trí: Kỹ thuật viên
• Tính chất công việc: Giờ hành chính
• Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
• Thời gian thử việc: Nhận việc ngay
- Lắp đặt thiết bị khóa điện tử, két điện tử, tủ minibar
- Vận hành phần mềm
- Tư vấn, giải đáp kỹ thuật cho khách hàng qua hotline, điện thoại, email …
- Cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH O.n.i.t.y Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH O.n.i.t.y Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
