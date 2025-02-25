Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc demo, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng vận hành máy, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật

• Phối hợp công việc với các bộ phận khác

• Giao hàng cho khách khi có yêu cầu.

• Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo yêu cầu.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

• Cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tuổi đời 22 - 35 tuổi.

• Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc

• Cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao

• Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với các sản phẩm tương tự của Công ty sẽ là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

