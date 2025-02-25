Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các công việc demo, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng vận hành máy, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật
• Phối hợp công việc với các bộ phận khác
• Giao hàng cho khách khi có yêu cầu.
• Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo yêu cầu.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
• Cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, tuổi đời 22 - 35 tuổi.
• Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc
• Cẩn thận, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao
• Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với các sản phẩm tương tự của Công ty sẽ là 1 lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật PSS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
