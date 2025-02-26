Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 15 Tòa nhà Diamond Tower, Số 48 Lê Văn Lương, KĐTM N2, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc vận hành robot, sửa chữa, thay thế linh kiện, sửa lệnh phần mềm, xử lý sự cố máy.
Hiểu biết về mạch điện, có thể tự kiểm tra, kết nối dây.
Lắp đặt, bảo dưỡng và xử lý sự cố các thiết bị chính xác.
Thực hiện phục vụ về kỹ thuật sau khi bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có trên 2 năm kinh nghiệm, và từng tham gia dự án thiết kế quan trọng là lợi thế.
Có kiến thức nền tảng liên quan cơ khí, điện công nghiệp
Hiểu biết câu lệnh và viết chương trình robot là một lợi thế
Có thể đi công tác trong và ngoài nước và làm thêm giờ
Kỹ năng làm việc: bảo dưỡng bảo trì sản phẩm cơ khí, vận hành phần mềm thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, kết nối điện công nghiệp điện áp thấp.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Sau khi ký HĐLĐ chính thức được đóng bảo hiểm full lương
Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng.
Thời gian làm việc: 08:00-17:00 từ Thứ 2-Thứ 6.
Được tính tiền tăng ca và chi phí công tác nếu công việc có phát sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
