Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 Tòa nhà Diamond Tower, Số 48 Lê Văn Lương, KĐTM N2, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc vận hành robot, sửa chữa, thay thế linh kiện, sửa lệnh phần mềm, xử lý sự cố máy.

Hiểu biết về mạch điện, có thể tự kiểm tra, kết nối dây.

Lắp đặt, bảo dưỡng và xử lý sự cố các thiết bị chính xác.

Thực hiện phục vụ về kỹ thuật sau khi bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 2 năm kinh nghiệm, và từng tham gia dự án thiết kế quan trọng là lợi thế.

Có kiến thức nền tảng liên quan cơ khí, điện công nghiệp

Hiểu biết câu lệnh và viết chương trình robot là một lợi thế

Có thể đi công tác trong và ngoài nước và làm thêm giờ

Kỹ năng làm việc: bảo dưỡng bảo trì sản phẩm cơ khí, vận hành phần mềm thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, kết nối điện công nghiệp điện áp thấp.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Sau khi ký HĐLĐ chính thức được đóng bảo hiểm full lương

Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng.

Thời gian làm việc: 08:00-17:00 từ Thứ 2-Thứ 6.

Được tính tiền tăng ca và chi phí công tác nếu công việc có phát sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SUN GLORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin