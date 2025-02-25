Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện – điện tử, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Cụ thể:

Thực hiện lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị theo yêu cầu của công ty.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị và đề xuất phương án khắc phục khi có sự cố.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, hướng dẫn sử dụng thiết bị sau khi lắp đặt.

Thực hiện công tác bảo trì định kỳ theo kế hoạch.

Di chuyển đến các địa điểm thi công, bảo trì theo yêu cầu công việc.

Báo cáo công việc theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện, tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

Có hiểu biết về lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện – điện tử.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, bảo trì thiết bị.

Có khả năng sử dụng AutoCAD

Có khả năng lái xe ô tô (bằng B2 3 năm kinh nghiệm trở lên) để phục vụ công tác là một ưu tiên

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và kết quả công việc. ( Lương cứng từ 10-15tr) + Thưởng KPI và các hỗ trợ khác

Phụ cấp công tác phí, xăng xe khi đi làm việc bên ngoài.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn trong quá trình làm việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch công ty, hoạt động teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

