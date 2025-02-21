Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khảo sát và lên bản vẽ từ thực tế, triển khai công việc theo bản vẽ, bóc tách vật tư, lập tiến độ thi công, tiến độ nhân sự

Lập biện pháp thi công và đánh giá được rủi ro trong thi công và trong công việc quản lý

Nhận định, đánh giá tình trạng defect, đưa ra phương án khắc phục, xử lý

Biên soạn hồ sơ, biểu mẫu T&C cho từng dự án

Biên soạn, hướng dẫn vận hành cho từng dự án

Khảo sát, lên kế hoạch dụng cụ, thiết bị, vật tư, nhân công xử lý cho từng trường hợp T&C, service cụ thể

Đánh giá và cải tiến hiệu suất, độ tin cậy, độ an toàn của hệ thống

Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh, cơ khí, điện, điện điều khiển

Có kinh nghiệm vận hành hệ thống lạnh, cơ điện nhà máy, nhà cao tầng

Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hệ thống lạnh NH3

Biết sử dụng Revit, AutoCad, MS Offices

Độ tuổi từ 25 - 40

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhiệt/Cơ/Điện/Điện tử/Điện tự động/Tự động hoá

Sẵn sàng nhận điện thoại từ khách hàng ngoài giờ làm việc

Sẵn sàng đi công tác xa

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện

Có chính kiến nhưng không bảo thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp công trình hấp dẫn

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm

1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE

