Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

- Hà Nội
Khảo sát và lên bản vẽ từ thực tế, triển khai công việc theo bản vẽ, bóc tách vật tư, lập tiến độ thi công, tiến độ nhân sự
Lập biện pháp thi công và đánh giá được rủi ro trong thi công và trong công việc quản lý
Nhận định, đánh giá tình trạng defect, đưa ra phương án khắc phục, xử lý
Biên soạn hồ sơ, biểu mẫu T&C cho từng dự án
Biên soạn, hướng dẫn vận hành cho từng dự án
Khảo sát, lên kế hoạch dụng cụ, thiết bị, vật tư, nhân công xử lý cho từng trường hợp T&C, service cụ thể
Đánh giá và cải tiến hiệu suất, độ tin cậy, độ an toàn của hệ thống
Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty
Có kinh nghiệm vận hành hệ thống lạnh, cơ điện nhà máy, nhà cao tầng
Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hệ thống lạnh NH3
Biết sử dụng Revit, AutoCad, MS Offices
Độ tuổi từ 25 - 40
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhiệt/Cơ/Điện/Điện tử/Điện tự động/Tự động hoá
Sẵn sàng nhận điện thoại từ khách hàng ngoài giờ làm việc
Sẵn sàng đi công tác xa
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện
Có chính kiến nhưng không bảo thủ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
