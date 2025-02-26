Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
• Thử nghiệm sản phẩm phụ gia bê tông, đánh giá chất lượng tại Phòng Las và hiện trường tại các Dự án, Khách hàng của Công ty.
• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
• Giải quyết các sự cố, khiếu nại liên quan đến sản phẩm phụ gia bê tông.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam giới, dưới 37 tuổi
• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.
• Ứng viên tốt nghiệp trung cấp, nghề các trường xây dựng, kỹ thuật là một lợi thế
• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.
• Ứng viên tốt nghiệp trung cấp, nghề các trường xây dựng, kỹ thuật là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương cứng từ 10 - 13 triệu/tháng (chưa có tiền lệ nợ lương).
• Thời gian làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật. (Làm thêm ngoài giờ được tính công làm thêm theo Luật định).
• Hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN, BHTT và các chế độ phúc lợi … theo quy định Pháp Luật.
• Thưởng các ngày lễ, Lương tháng 13, công tác phí ...
• Môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, năng động.
• Tham gia Teambuilding, Nghỉ mát, Tiệc cuối năm...
• Thời gian làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật. (Làm thêm ngoài giờ được tính công làm thêm theo Luật định).
• Hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN, BHTT và các chế độ phúc lợi … theo quy định Pháp Luật.
• Thưởng các ngày lễ, Lương tháng 13, công tác phí ...
• Môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, năng động.
• Tham gia Teambuilding, Nghỉ mát, Tiệc cuối năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI