Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Thử nghiệm sản phẩm phụ gia bê tông, đánh giá chất lượng tại Phòng Las và hiện trường tại các Dự án, Khách hàng của Công ty.
• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
• Giải quyết các sự cố, khiếu nại liên quan đến sản phẩm phụ gia bê tông.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, dưới 37 tuổi
• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.
• Ứng viên tốt nghiệp trung cấp, nghề các trường xây dựng, kỹ thuật là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng từ 10 - 13 triệu/tháng (chưa có tiền lệ nợ lương).
• Thời gian làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật. (Làm thêm ngoài giờ được tính công làm thêm theo Luật định).
• Hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN, BHTT và các chế độ phúc lợi … theo quy định Pháp Luật.
• Thưởng các ngày lễ, Lương tháng 13, công tác phí ...
• Môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, năng động.
• Tham gia Teambuilding, Nghỉ mát, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

