Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Thử nghiệm sản phẩm phụ gia bê tông, đánh giá chất lượng tại Phòng Las và hiện trường tại các Dự án, Khách hàng của Công ty.

• Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

• Giải quyết các sự cố, khiếu nại liên quan đến sản phẩm phụ gia bê tông.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, dưới 37 tuổi

• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.

• Ứng viên tốt nghiệp trung cấp, nghề các trường xây dựng, kỹ thuật là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng từ 10 - 13 triệu/tháng (chưa có tiền lệ nợ lương).

• Thời gian làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật. (Làm thêm ngoài giờ được tính công làm thêm theo Luật định).

• Hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN, BHTT và các chế độ phúc lợi … theo quy định Pháp Luật.

• Thưởng các ngày lễ, Lương tháng 13, công tác phí ...

• Môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, năng động.

• Tham gia Teambuilding, Nghỉ mát, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MC - BIFI BAUCHEMIE

