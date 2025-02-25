Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, điều hòa không khí,… tại các dự án ở nhà máy
(Chưa có tay nghề được đào tạo từ đầu)
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp THPT
(Ưu tiên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng chuyên ngành điện, nhiệt lạnh, hàn, cơ khí và các chuyên ngành khác có liên quan hoặc có định hướng chuyên môn theo mảng cơ điện)
Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi.
Chưa có tay nghề được hướng dẫn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên chưa có kinh nghiệm:
Lương 11.500.000 vnd/ tháng
Nhân viên có kinh nghiệm: Theo thỏa thuận
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương
Sau 1 tháng ký hợp đồng lao động chính thức
Bảo hiểm tai nạn 24h: 100.000.000 đồng/người /vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
