Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, điều hòa không khí,… tại các dự án ở nhà máy

(Chưa có tay nghề được đào tạo từ đầu)

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp THPT

(Ưu tiên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng chuyên ngành điện, nhiệt lạnh, hàn, cơ khí và các chuyên ngành khác có liên quan hoặc có định hướng chuyên môn theo mảng cơ điện)

Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi.

Chưa có tay nghề được hướng dẫn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên chưa có kinh nghiệm:

Lương 11.500.000 vnd/ tháng

Nhân viên có kinh nghiệm: Theo thỏa thuận

Thử việc 1 tháng nhận 85% lương

Sau 1 tháng ký hợp đồng lao động chính thức

Bảo hiểm tai nạn 24h: 100.000.000 đồng/người /vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI

