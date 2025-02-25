Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Đo Lường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 Nguyễn Sơn – Quận Long Biên – thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Sửa chữa, lắp đặt, hiệu chuẩn và đào tạo khách hàng về dụng cụ và thiết bị đo lường các hãng công ty đang kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật (cơ khí, điện tử, công nghệ ô tô .......)

- Ưu tiên người đã làm công việc hiệu chuẩn tại các đơn vị chuyên dịch vụ hiệu chuẩn hoặc phòng QC, QA cho nhà máy, ưu tiên người hiểu biết về ISO.

- Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

- Ngoại ngữ: tối thiểu đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

- Chấp nhận ứng viên mới ra trường

Phúc lợi:

- Mức lương canh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm, trình độ

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật : BHXH, BHYT, BHNT.....

- Đãi ngộ : Lễ tết, hiếu hỉ, ốm đau, nghỉ mát.....

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong và ngoài nước

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến cao không hạn chế về chức vụ, lương, thưởng,

Phúc lợi tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Đo Lường

Cách Thức Ứng Tuyển

