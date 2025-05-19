Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KDV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK10 - 11 Đất Dịch Vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Thiết kế, giám sát thi công tại các công trình dân dụng & công nghiệp nhỏ, nhà lắp ghép.

- Hỗ trợ bóc tách khối lượng, nguyên vật liệu thi công cho bộ phận mua hàng.

- Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan về vấn đề kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.

- Lập kế hoạch, tiến độ, biện pháp tổ chức thi công; biện pháp đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật, tiến độ, an toàn, hồ sơ, vệ sinh môi trường .. theo đúng hợp đồng cam kết với Chủ đầu tư.

- Đề xuất ý tưởng, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế sơ bộ đến bản vẽ thi công.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng, đọc hiểu bản vẽ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công trường hoặc thi công panel.

Sử dụng được các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực công việc. Sẵn sàng di chuyển công tác theo yêu cầu của dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KDV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức cơ bản từ 8.000.000 - 20.000.000. (Tùy theo năng lực ứng viên).

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, tuân thủ theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN).

Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên khi được cử đi công tác theo chính sách của công ty.

Ngày phép năm: 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KDV

