Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường 68 Mễ Nôi, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 23 Triệu
- Khảo sát, Tư vấn PCCC
- Vẽ bản vẽ , Lên kiến trúc kết cấu PCCC
- Bóc tách khối lượng công trình tính toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, giá thành.
- Giám sát thi công PCCC công trình mình đảm nhận
- Chuẩn bị hồ sơ thẩm và nghiệm thu PCCC
- Làm hồ sơ nghiệm Thu với CĐT và bên nhà thầu chính
Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật PCCC, xây dựng, kiến trúc, điện nước hoặc các ngành liên quan
- Có chứng chỉ PCCC là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên
- Thành thạo phần mềm Autocad, MS Office
- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15tr -23tr (theo kinh nghiệm & năng lực bản thân)
- Thời gian làm việc:
Văn phòng: 8h-17h, từ T2 đến sáng T7, nghỉ chiều T7 và CN.
Công trường: 7h30-17h30. Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật.
- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa - Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc
- Xét tăng lương xứng đáng theo năng lực, Thưởng các ngày lễ và Lương tháng 13
- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
