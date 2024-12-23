Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 68 Mễ Nôi, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Khảo sát, Tư vấn PCCC

- Vẽ bản vẽ , Lên kiến trúc kết cấu PCCC

- Bóc tách khối lượng công trình tính toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, giá thành.

- Giám sát thi công PCCC công trình mình đảm nhận

- Chuẩn bị hồ sơ thẩm và nghiệm thu PCCC

- Làm hồ sơ nghiệm Thu với CĐT và bên nhà thầu chính

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật PCCC, xây dựng, kiến trúc, điện nước hoặc các ngành liên quan

- Có chứng chỉ PCCC là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên

- Thành thạo phần mềm Autocad, MS Office

- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15tr -23tr (theo kinh nghiệm & năng lực bản thân)

- Thời gian làm việc:

Văn phòng: 8h-17h, từ T2 đến sáng T7, nghỉ chiều T7 và CN.

Công trường: 7h30-17h30. Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật.

- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa - Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

- Xét tăng lương xứng đáng theo năng lực, Thưởng các ngày lễ và Lương tháng 13

- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.