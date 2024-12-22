Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa T608A, Đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

– Hỗ trợ khách hàng xử lý các sự cố phát sinh liên quan tới dịch vụ (Tên Miền, Web Hosting, Cloud Server / Cloud VPS, Email Hosting) qua email, hotline

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp bảo mật trên môi trường hosting, server.

– Quản lý hệ thống máy chủ Linux (Cloud Server / Cloud VPS, Dedicated Server).

– Nâng cấp và phát triển các ứng dụng hỗ trợ dịch vụ Hosting, Server.

– Cài đặt, quản lý, vận hành dữ liệu back up và restore

– Phối hợp, hỗ trợ, xử lý các vẫn đề liên quan tới server và network

– Hỗ trợ hệ thống mạng nội bộ cho công ty.

– Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí nhân viên IT

– Có kiến thức chung về các hệ điều hành (Windows Server, CentOS, ...), dịch vụ Web server, hosting domain

– Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm về xử lý khắc phục LAN, WAN, Hosting

– Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị hosting: DirectAdmin, Cpanel, Plesk, ...

– Nhanh nhẹn, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

– Thường xuyên cập nhật và trau dồi những kiến thức về Công nghệ thông tin.

– Kỹ năng teamwork tốt.

Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực thực tế.

Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.

Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.

Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin