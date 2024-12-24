Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lắp đặt hệ thống lọc nước gia đình và công nghiệp.
Cùng trưởng nhóm công trình làm các công việc liên quan.
Sẽ được đào tạo khi tham gia công việc
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nghiêm túc với công việc, gắn bó lâu dài, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Giới tính: Nam
Trình độ: Trung cấp
Địa điểm làm việc: kho Cụm CN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội + Công trình các tỉnh lân cận (nếu có)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Giới tính: Nam
Trình độ: Trung cấp
Địa điểm làm việc: kho Cụm CN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội + Công trình các tỉnh lân cận (nếu có)
Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội.
Chế độ lương thưởng theo quy định.
Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng + phụ cấp ăn uống.
Chế độ lương thưởng theo quy định.
Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng + phụ cấp ăn uống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI