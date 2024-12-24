Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lắp đặt hệ thống lọc nước gia đình và công nghiệp.

Cùng trưởng nhóm công trình làm các công việc liên quan.

Sẽ được đào tạo khi tham gia công việc

Yêu Cầu Công Việc

Nghiêm túc với công việc, gắn bó lâu dài, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Giới tính: Nam

Trình độ: Trung cấp

Địa điểm làm việc: kho Cụm CN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội + Công trình các tỉnh lân cận (nếu có)

Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội.

Chế độ lương thưởng theo quy định.

Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng + phụ cấp ăn uống.

